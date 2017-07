Attaccato, ucciso e sbranato da un alligatore davanti ai turisti in gita sul fiume. La terribile fine di un maiale selvatico ripresa con un telefonino ha fatto il giro dei social network e scatenato non poche polemiche. Le immagini arrivano da New Orleans, nello Stato USA della Louisiana. Nel filmato si vedono alcune persone che gettano quello che sembra del pane agli animali affamati sulla riva, mentre nell’acqua, a poca distanza, è ben visibile un enorme rettile. Subdolamente viene da pensare che il cibo sembra lanciato quasi per invogliare i maiali ad entrare in acqua e avvicinarsi al predatore in attesa. E di fatti, dopo qualche istante la vittima inconsapevole finisce nelle fauci del suo carnefice. L’alligatore abbranca il cinghiale e lo trascina con sé in acqua per divorarlo.

Commenti indignati, ma non tutti sono per il maiale.

Il filmato caricato su Facebook e YouTube ha generato un’ondata di commenti. La maggior parte di questi sono negativi e puntano il dito contro i turisti “complici” dell’alligatore. C’è chi scrive: “Queste persone sono senza cuore e crudeli” e “dovrebbero fare la stessa fine del maiale”. C’è anche chi evidenzia come il titolo del filmato del filmato in Rete, “Maiale divorato da coccodrillo”, sia sbagliato: “Il titolo giusto dovrebbe essere ‘maiali provocano la morte di un essere vivente'”, con chiaro riferimento alle persone assiepate sulla riva del fiume. Ma non tutti sono dalla parte della ‘vittima’. C’è infatti chi fa notare come quello a cui si assiste nel video sia “solo il ciclo della vita”. “Il coccodrillo aveva già puntato quei maiali, sarebbe morto anche se il turista non avesse lanciato il pane… quegli animali sono proprio lì per nutrire gli alligatori” scrive un altro. E ancora: “Queste cose avvengono in natura centinaia di migliaia di volte senza o con i turisti, è la legge della natura, e per chi non lo sapesse: l'uccisione di animali erbivori da parte dei carnivori, avviene anche per evitare il sovrappopolamento di certe specie di animali tipo i maiali selvatici che metterebbero in serio pericolo la natura circostante”.