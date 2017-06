in foto: Maranda Hakimi Harvey

Maranda Hakimi Harvey, 29 anni, è ricercata dalla polizia e su di lei potrebbe ricadere l'accusa di abbandono di minore. La giovane donna ha lasciato la figlia di quattro anni a due sconosciuti, assicurandogli che sarebbe tornata a prendere la bambina non appena finito di fare la spesa. Da quel momento Harvey è scomparsa. A bordo di un'auto noleggiata, la giovane madre è partita giovedì mattina e ha percorso oltre 1.100 chilometri dalla sua casa ad Odenton, nel Maryland, all'aeroporto di Atlanta, nello Georgia, in cui è giunta il giorno dopo. All'ingresso dello scalo, Maranda ha chiesto ad una coppia di sconosciuti il piacere di controllare la figlia, mentre le comprava qualcosa.

La donna non ritorna e così i due chiamano la polizia. Il Sergente Warren Pickard ha spiegato che Maranda ha noleggiato una Nissan Versa bianca targata Florida. Non sembra esservi al momento alcuna certezza circa la direzione presa e le intenzioni della giovane madre. Certo, osserva il sergente, "è molto strano: chi avrebbe lasciato un bambino a degli sconosciuti? Anche se si va in un negozio, non sarebbe una decisione saggia". Al momento sono al vaglio degli agenti tutte le possibilità, dall'abbandono volontario all'incidente. La polizia ha diramato la foto segnaletica di Maranda e dell'auto su cui è a bordo.