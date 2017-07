Un uomo che cammina nudo e indisturbato per le strade di Lido di Venezia. Lo “scandalo a luci rosse” è andato in scena nel pomeriggio di mercoledì, quando questa persona è stata fotografata da un cittadino che ha poi pubblicato gli scatti su Facebook nel gruppo “Insieme per il Lido e Pellestrina”. Stando a quanto si legge sul social network, le foto sarebbero state scattate intorno alle 19.30 di mercoledì 26 luglio alla fine del gran viale che porta alla spiaggia libera del Blue Moon, a circa un centinaio di metri dall'inizio dell'arenile. A quanto pare, non è la prima volta che questa persona viene immortalata per le strade della città in abiti succinti ma in questo caso i vestiti erano completamente scomparsi: l’uomo indossava infatti solo una sorta di mascherina e uno zaino sulle spalle.

Ironia e indignazione su Facebook – Le immagini postate Facebook sono diventate subito virali e, come spesso accade, tanti utenti hanno commentato le foto dividendosi tra quanti preferiscono fare ironia (“Bisogna capirlo, fa molto caldo in questi giorni”, scrive ad esempio qualcuno) e quanti invece – anche alla luce di altri simili episodi avvenuti recentemente – chiedono maggiori controlli “anti-degrado” e vigilanza in città.