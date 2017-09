E’ stato stroncato da un malore all’età di 46 anni: Emiliano Bearzi è stato trovato privo di vita dalla madre a Udine, nel “Ristorantino da Maria” che gestiva insieme alla compagna, Maria Buran. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità della zona. Come racconta Il Messaggero Veneto, ieri mattina, 19 settembre, l’uomo non si sentiva bene, tanto che aveva preferito tornare a casa per riposarsi. Nel tardo pomeriggio, però, ero tornato al ristorante per prepararsi per la serata. Poco dopo le 17 la madre, che in quel locale lo aiutava in sala e in cucina, è arrivata al ristorante e l’ha trovato per terra moribondo. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi: una volta giunti sul posto, i sanitari e il 118 hanno tentato di rianimarlo per un’ora, ma non è servito. Bearzi è morto tra le mura di quel locale che, ricorda il Messaggero Veneto, da quattro anni gestiva con passione. Lascia una figlia.

Questo il ricordo del quotidiano locale