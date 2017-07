La direttrice per la Turchia di Amnesty International è stata arrestata dalla polizia locale dopo un blitz durante un workshop che riuniva i rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni per la tutela dei diritti umani. Idil Eser è stata fermata insieme ad almeno altri 12 attivisti, in un hotel di Buyukada, una delle isole al largo di Istanbul, sul mar di Marmara. “Siamo profondamente infastiditi e furiosi che alcuni fra i più noti difensori dei diritti dell’Uomo in Turchia, fra i quali il direttore di Amnesty International nel Paese, abbiano potuto essere arrestati”, ha detto Salil Shetty, segretario generale di Amnesty, in un comunicato. “Devono essere liberati immediatamente e senza condizioni”, ha insistito. Tra i fermati anche il proprietario e due stranieri, di nazionalità tedesca e svedese. Tra gli altri attivisti arrestati, Ilknur Üstün della Coalizione delle Donne, l'avvocato Günal Kursun e Veli Acu dell'Associazione dei diritti umani.

Gli arresti sono avvenuti meno di un mese dopo il fermo del presidente della stesa ong in Turchia, Taner Kilic, già avvocato del giornalista italiano Gabriele Del Grande, trattenuto per 2 settimane nell’aprile scorso. Kilic è ancora in carcere. Le autorità lo accusano di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. A distanza di ormai un anno da quel 15 luglio 2016, in Turchia permane ancora lo stato di emergenza sulla scia del tentativo di gole volto ad allontanare il presidente Recep Tayyip Erdoğan: oltre 50 mila persone sono state arrestate e 150 mila licenziate o sospese.