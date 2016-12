Dodici persone sono state arrestate in relazione all'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara, capitale della Turchia: a renderlo noto è l'agenzia Dogan, che rivela come le manette siano scattate per sei funzionari in servizio presso la scuola di Polizia di Smirne, la stessa in cui di è formato Mert Altintas, il killer di Andrey Karlov.

Dal canto suo Vladimir Putin ha puntato il dito contro il governo turco che non avrebbe adeguatamente protetto il diplomatico né scongiurato la presenza di possibili attentatori persino in seno alle proprie forze di sicurezza. Dal canto suo le autorità di Ankara hanno avviato le indagini e verranno affiancate da 18 investigatori russi. Del team fanno parte ufficiali dei servizi segreti, del Comitato investigativo e funzionari del ministero degli Esteri. Compito degli inquirenti sarà quello di chiarire le circostanze del delitto, su cui il gruppo investigativo russo ha già aperto un procedimento penale per "terrorismo internazionale".

Nel frattempo il governo turco ha dichiarato di avere i primi sospetti e, come accaduto lo scorso luglio in occasione del tentato golpe, ha puntato il dito contro Fethullah Gulen, bestia nera di Ankara. Mevlut Cavusoglu, capo della diplomazia turca, in un colloquio telefonico con John Kerry ha dichiarato: "Turchia e Russia sanno che dietro all'attacco c'è FETO", acronimo che indica proprio la rete di Gulen che intanto, dal suo esilio negli Stati Uniti, ieri si è detto "sconvolto e profondamente rattristato" dall'omicidio del diplomatico russo.

Tra le dodici persone arrestate in relazione all'omicidio dell'ambasciatore russo alcuni sono familiari del poliziotto che ha premuto il grilletto, che si sono dichiarati stupiti e sconcertati per quanto accaduto, negando con forza che Mert Altintas sia stato educato in scuole di Gulen , così come che abbia ottenuto borse di studio da imprenditori vicini allo stesso imam.