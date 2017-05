Giunto ieri sera a Roma, il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump quest'oggi è impegnato in una serie di incontri con Papa Francesco in Vaticano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nel corso della mattinata Trump, insieme alla moglie Melania, la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner ha dapprima incontrato il Pontefice, per poi tenere un breve colloquio privato con il presidente Gentiloni e infine recarsi al Colle. Nel corso del colloquio con il capo del Governo, Trump e Gentiloni hanno a lungo parlato di strategie antiterrorismo e di tematiche relative agli scambi commerciali e alla questione dei cambiamenti climatici. L'obiettivo dei due leader, alla vigilia del G7 di Taormina, è quello di coniugare libertà e reciprocità, nonché unire i Paesi nella lotta comune contro il terrorismo. Ai colloqui per parte americana hanno partecipato il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn, il genero Jared Kushner, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, H.R.McMaster, il segretario di Stato americano Rex Tillerson, il vice consigliere per la Sicurezza Usa, Dina Powell. Nel corso della giornata non sono mancate le gaffe del presidente americano che, dapprima al termine dell'incontro con Gentiloni ha chiesto ai diplomatici Usa "avete notato che inglese parla Gentiloni?" per poi proseguire, dopo aver fatto notare l'inglese del presidente del Consiglio, ridando la parola a Gentiloni.

In seconda istanza, arrivando al Quirinale il presidente degli Stati Uniti ha ignorato il protocollo e passando sulla guida rossa approntata nel cortile del palazzo con il reparto della Marina schierato, il presidente – pur non in visita ufficiale – non ha reso gli onori alla bandiera italiana che gli è stata presentata all'inizio del picchetto. Al termine della rassegna, il presidente americano ha tirato ancora dritto senza rivolgere, come previsto, un cenno di saluto al reparto.

La First Lady Melania Trump, al termine delle fotografie di di rito a villa Taverna, ha fatto capolino tra il marito Donald e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, rivolgendo al capo di governo italiano un saluto in italiano: "Ciao come stai?", ha detto Melania, proseguendo parlando con il presidente Gentiloni del Bambin Gesù e dandosi appuntamento al vertice di Taormina con Emanuela, la signora Gentiloni. Donald Trump ha tenuto a ribadire ai presenti che Melania parla sei lingue.