in foto: Veduta delle Dolomiti Bellunesi

Trichiana è un comune italiano di appena 5mila abitanti della provincia di Belluno, in Veneto, alle porte delle Dolomiti. È posta al centro della Valbelluna, tra le Prealpi Bellunesi e le rive del Piave. Una porta d'accesso fantastica per una rilassante vacanza tra le Dolomiti Bellunesi. Non tutti sanno, però, che oltre alla vocazione "montanara" Trichiana in Veneto vanta anche quella libraria. È, infatti, anche uno dei pochi, se non l'unico Paese del Libro nel nostro Paese. Ma per quali ragioni questo piccolo paese si fregia da anni di un titolo del genere? Per una ragione semplice e molto interessante che potrebbe essere d'esempio a tanti altri luoghi della Penisola.

Nel 1971, infatti, per volontà e grazie alla cospicua donazione dei fratelli Cortina, librai originari di Trichiana, venne fondata in paese la biblioteca civica. Da allora il paese si fregia del titolo di "Paese del libro". In effetti, i numeri del patrimonio librario di questo luogo, soprattutto se considerato in proporzione al numero di abitanti, fa veramente impressione.

Il patrimonio di libri della biblioteca comunale, infatti, conta 23mila volumi, 1800 libri per ragazzi, 800 cd musicali e 900 film in dvd. Il che vuol dire che ogni abitante di Trichiana può contare su una disponibilità di quasi 5 libri a testa in media. Una vera e propria mediateca da fare invidia a città di dimensioni più cospicue. Ma c'è un'altra ragione, oltre i numeri della biblioteca, per cui Trichiana è chiamato il Paese del Libro.

Sempre all'inizio degli anni Settanta, i fratelli Cortina proposero di valorizzare ulteriormente il paese natio e il suo titolo suggerendo la realizzazione di un premio letterario che facesse di Trichiana un luogo di importanza culturale a livello nazionale. L'idea venne ripresa e concretizzata nel 1990 con la nascita del Premio Letterario Nazionale "Trichiana – Paese del libro". Da allora sono numerosi gli appuntamenti dedicati, non solo al premio letterario, ma in generale ai libri, attraverso diverse manifestazioni che ospitano scrittori, giornalisti e autori. Tra cui, sicuramente, la più significativa è BookWeek, iniziativa giunta alla quarta edizione che prevede incontri con gli autori e mostre d’arte.