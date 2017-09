Uccisa a soli 4 anni dopo essere stata colpita dalla malaria senza però mai essersi spostata dall'Italia. È il terribile caso di una bambina trentina, la piccola Sofia Zago, deceduta nella notte tra domenica e lunedì nonostante tutti gli sforzi dei medici dell'ospedale di Brescia dove era stata trasferita d'urgenza. Un caso tragico che ha destato molta preoccupazione tra medici e sanitari ora impegnati a capire come abbia fatto la piccola ad ammalarsi visto che né lei né genitori e parenti hanno effettuato viaggi nelle aree tropicali o sub tropicali ma semplicemente nelle scorse settimane era stata in vacanza al mare a Bibione, in Veneto.

"È la prima volta in trent’anni di carriera che assisto ad un caso di malaria autoctona in Trentino" ha ammesso anche il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove la piccola era stata inizialmente portata. La piccola Sofia infatti si era sentita male sabato scorso mentre era a casa e i genitori l'avevano portata al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Trento. Inizialmente i primi sintomi non avevano fatto presagire che si potesse trattare di malaria poi la situazione si è aggravata ed è arrivata anche la terribile diagnosi. La piccola Sofia, che quando è arrivata in ospedale era cosciente, ha iniziato ad avere febbre altissima e nonostante il trasferimento a Brescia, dove ci sono un reparto di terapia intensiva pediatrica e uno dedicato alle malattie tropicali, è entrata in coma e purtroppo è morta poche ore dopo.

Come spiegano i sanitari degli Spedali Civili di Brescia, la bimba era arrivata da Trento in condizioni disperate dopo essere stata colpita da malaria cerebrale, la forma più grave della malattia. Questo tipo di morbo viene trasmesso dal Plamodium Falciparum, la specie più' aggressiva di un protozoo parassita trasmesso dalla zanzara Anopheles. Nei casi più gravi la morte può arrivare entro 24 ore.

"Con i servizi di veterinaria e igiene pubblica cercheremo di comprendere le ragioni del caso, andrà fatta un’ indagine. Per la nostra conoscenza non esistono in Trentino e in Italia vettori idonei alla trasmissione della malaria" ha spiegato il primario Claudio Paternoster, aggiungendo: "È stata un’ estate caldissima e con i cambiamenti climatici in atto non si può escludere l’adattamento di qualche specie. Andranno prelevati campioni di zanzare e esaminati. L’Italia è stato un Paese malarico fino agli anni ‘50. Poi con le bonifiche delle paludi la malattia si è estinta. Tuttavia il Trentino, per la sua latitudine, non ha mai avuto problemi nemmeno nel passato remoto".

L'attenzione è puntata anche su un ricovero che la bambina avrebbe avuto in pediatria all'ospedale di Trento dopo Ferragosto, negli stessi giorni in cui erano ricoverati due minori che avevano contratto la malaria in Africa. Per ora comunque non c'è nessuna certezza, ma nel reparto di pediatria dell'ospedale trentino ci sarà una disinfestazione mentre a Brescia la magistratura ha aperto una inchiesta.