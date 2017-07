Un tragedia avvenuta in pochi secondi quella che si è consumata ieri sulle Dolomiti del Brenta. Una donna di 36 anni è morta dopo un volo di trenta metri. La vittima è Eleonora Bomboni, risiedeva a Parigi, ma era cresciuta a Firenze. Si trova in compagnia di amici quando è avvenuto l’incidente, intorno alle 13.30, sulla via ferrata delle Bocchette Alte, una grande classica per gli appassionati di questa disciplina. La scalata era la sua passione, ma alla fine è stato proprio praticandola che ha trovato la morte. Come spiega La Nazione, Eleonora era giunta all’altezza dello Spallone dei Massodi, a circa 3000 metri di quota, mentre stava percorrendo una cengia, per cause d’accertare, è improvvisamente precipitata. Il volo non le ha lasciato purtroppo scampo, perdendo la vita sul colpo. Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono intervenuti con un elicottero, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Madonna di Campiglio che hanno ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente.

Chi era la vittima.

Eleonora da anni si trovava nella capitale francese dove lavorava come ingegnere presso Areva. Era nata e cresciuta a Firenze, qui si era diplomata al liceo e poi aveva studiato all'università di Pisa dove si è laureata con il massimo dei voti. Spesso tornava in Italia per vedere gli amici e praticare la sua passione. Quelle cime che però l’hanno tradita.