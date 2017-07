Ha lottato come un leone ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. Owen Schmidt, sei anni, è morto ieri al Comer Children ‘s Hospital di Chicag. Il piccolo era in coma da tre giorni, unico superstite di un terribile incidente automobilistico che lunedì ha letteralmente "falciato" la sua famiglia e nel quale sono deceduti la madre – che era incinta – e due suoi fratellini: le vittime si chiamavano Lindsey Schmidt, 29 anni, Kaleb, 21 mesi, e Weston, 4 anni.

Stando a quanto hanno accertato le autorità la donna lunedì mattina è andata a prendere i figli, ospiti da alcuni giorni di una colonia religiosa. La famiglia si è messa in auto quando improvvisamente la vettura è stata colpita da un'altra, guidata da un ragazzo di 25 anni che non aveva rispettato il segnale di stop. Lindsey non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto ed è morta sul colpo: di lì a poche centinaia di metri sarebbe arrivata a casa.

Il 25enne – che ora dovrà essere sottoposto a un processo – è stato ricoverato con una frattura a un braccio. Secondo le autorità cittadine l'incidente sarebbe stato provocato dalla disattenzione del giovane alla guida, che non si è fermato allo stop perché troppo "impegnato" a chattare con il suo smartphone.