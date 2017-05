Martyn Hett, 29 anni, viveva a Stockport ed è una delle 22 giovani vittime dell'attentato terroristico alla Manchester Arena: fin da subito per lui si era temuto il peggio, visto che gli amici con i quali stava assistendo al concerto di Ariana Grande ne hanno perso ogni contatto appena dopo l'esplosione, per poi pubblicare sul web numerose foto di Martyn nel tentativo disperato di rintracciarlo. A dare la notizia che il 29enne è tra i morti è stato suo fratello: "Martin è stato trovato. Abbiamo il cuore spezzato".

Anche il suo fidanzato Russell Hayward ha dichiarato stamattina: "Abbiamo saputo che il nostro meraviglioso Martyn non è riuscito a sopravvivere. Ha lasciato questo mondo esattamente come l'ha vissuto, sempre al centro dell'attenzione". Il giovane ha quindi pubblicato numerosi tweet e post su facebook, spiegando di essere affranto: "Scusate se non rispondo ai vostri messaggi, ma sto malissimo. Per fortuna al mio fianco c'è una famiglia forte. Ti amo Martyn, lo farò per sempre".

Lo scorso anno Martyn Hett era diventato per qualche giorno una vera e propria star del web nel Regno Unito: aveva infatti pubblicato su twitter una foto di un banchetto allestito da sua madre in una fiera dell'artigianato, spiegando come la donna fosse distrutta per non essere riuscita a vendere assolutamente nulla. Ben presto il tweet è diventato virale che i clienti si sono moltiplicati e, nel giro di pochissimi giorni, tutti i prodotti realizzati dalla donna sono andati letteralmente a ruba. La notizia ha trovato largo spazio su tutti i quotidiani locali e dopo alcune settimane il "miracolo di marketing" ha catturato l'attenzione anche delle tv, che hanno organizzato un'intervista a madre e figlio.