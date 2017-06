in foto: Capri vista dal mare

Quando si parla di festival e rassegne letterarie nella stagione estiva nel nostro paese ce n'è una, tra le tantissime, che resta fuori concorso. Stiamo parlando de "Le Conversazioni" di Capri, festival ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, che torna anche quest’anno nell'isola azzurra con l'edizione numero dodici a tema "Bugie/Lies". Le motivazioni di questa superiorità sono almeno due. La prima riguarda la qualità degli ospiti, generalmente si tratta di alcune personalità del mondo della letteratura internazionale di valore così alto e oggettivo che basterebbe leggere la sfilza dei nomi alternatisi negli anni scorsi per rendersene conto. Da Jonathan Franzen a Zadie Smith, passando per Jeffrey Eugenides, David Foster Wallace, Martin Amis, Ethan Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Paul Auster, Patrick McGrath. Giusto per citare alcuni dei più noti partecipanti. La seconda, invece, attiene al luogo dove tale festival si svolge ogni anno: l'isola di Capri, uno dei posti più incantevoli, famosi e suggestivi al mondo.

Le Conversazioni a Capri 2017: "Bugie/Lies"

E così "Le Conversazioni", dopo la partenza di lunedì scorso a Roma, che proseguiranno fino a stasera, tornerà a Capri in due fine settimana, quelli del 30 giugno-1-2 luglio e 7-8-9 luglio dove, alle ore 19.00, nella splendida e suggestiva Piazzetta Tragara, si alterneranno alcune tra le più importanti voci della letteratura internazionale per i reading e le conversazioni con Antonio Monda.

Questi gli appuntamenti con i protagonisti della tradizionale tappa caprese del festival: venerdì 30 giugno, inaugurerà l’edizione caprese 2017 Elif Batuman, che con il primo romanzo nel 2010 è stata finalista al National Book Critics Circle Award. È di marzo 2017 l’ultimo libro intitolato The Idiot, ambientato nel 1995, che racconta le prime difficoltà dell’autrice nella scoperta del mondo delle email e del web.

Sabato 1 luglio, Antonio Monda incontrerà Adam Gopnik. Autore di numerosi romanzi, scrive per «The New Yorker» e tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti ricordiamo il National Magazine Award for Essays and for Criticism – tre volte -, il George Polk Award for Magazine Reporting e il Canadian National Magazine Award Gold Medal for arts writing.

Domenica 2 luglio, sarà la volta di Mary Karr, poetessa, saggista e scrittrice americana, autrice del grande successo The Liars’ Club, (Il Club dei Bugiardi, 2008) rimasto per oltre un anno nella bestseller list del «New York Times».

Protagonista di venerdì 7 luglio, sarà lo scrittore Karan Mahajan, che con iI primo romanzo, Family Planning, (La moglie sbagliata, 2010) è finalista all’International Dylan Thomas Prize. Nel 2016 il secondo libro, The Association of Small Bombs, (Stella bianca, acciaio rovente, 2017), è tra i migliori dieci libri dell’anno del «New York Times». Nel 2017 è già uno dei Granta's Best Young American Novelists.

Sabato 8 luglio, Antonio Monda converserà con Ben Lerner, scrittore, poeta e saggista, è stato il primo americano a ricevere il prestigioso Preis der Stadt Münster für Internationale Poesie in Germania. È del 2016 The Hatred of Poetry, (Odiare la poesia, 2017), un saggio sulle reazioni emotive alla poesia, considerate punto di partenza per una difesa del mondo dell’arte.

Chiuderà l’edizione caprese domenica 9 luglio, lo scrittore e illustratore americano Brian Selznick, che raggiunge il successo internazionale nel 2007 con The Invention of Hugo Cabret (La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, 2007), vincitore del Caldecott Medal dell’American Library Association, finalista al National Book Award. Nel 2011 il libro diventa film diretto da Martin Scorsese, vincitore di cinque premi Oscar. Dal suo romanzo Wonderstruck è stato realizzato un film diretto da Todd Haynes, e interpretato da Julianne Moore, appena presentato al Festival di Cannes.

Come di consueto, in occasione degli appuntamenti di Capri sarà pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia che raccoglierà i testi inediti degli scrittori che quest’anno avranno come tema BUGIE/LIES e che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento. Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.