Ha cercato di rubare il portafoglio a un diversamente abile ma è stato fermato dalla stessa vittima che l'ha inseguito a bordo della carrozzina elettrica. È accaduto qualche giorno fa davanti all'Auchan di corso Romania, a Torino, dove la vittima predestinata, un uomo di 66 anni affetto da distrofia muscolare, stava andando a fare acquisti seduto sulla carrozzina semovente.

L'anziano in carrozzina avrebbe dovuto essere facile preda di un inganno. È stato avvicinato da Francesco Mellace, 40 anni, in sella ad uno scooter. "Scusi – gli ha chiesto quest'ultimo – mi cambia 20 euro con due banconote da 10?". Poi, quando il disabile ha tirato fuori il portafoglio, glielo ha strappato di mano ed è fuggito. Mai avrebbe sospettato la reazione del sessantaseienne: il derubato non è stato a guardare, ma lo ha inseguito con la carrozzina ed è riuscito a chiudergli la strada bloccandolo contro un dissuasore. Urtato dal mezzo elettrico, Mellace è caduto a terra. Quel momento è bastato affinché un dipendente dell'Auchan arrivasse di corsa per aiutare il disabile. L'addetto ha recuperato il portafoglio e chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato il ladro.