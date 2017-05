Era salito agli onori della cronaca dopo che la ex moglie aveva lanciato un disperato appello ai giudici affinché lo lasciassero in carcere dopo l'arresto per atti persecutori nei confronti della donna e del figlio. Nelle scorse ore il 46enne torinese Luigi Garofalo ha tentato di togliersi la vita nella cella del carcere dove è detenuto. Lo ha reso noto il suo legale, l'avvocato Fabrizio Bonfante, raccontando la fragile condizione psicologica dell'uomo, finito su tutti i giornali dopo il racconto delle molestie.

"Ha detto che non ce la faceva più ad affrontare la gogna mediatica e si è tagliato le vene", ha rivelato il legale, spiegando però che il suo assistito è stato salvato dagli agenti di guardia. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì. Dopo aver usato una lametta da barba ricavata da un rasoio usa e getta, consentito in cella, l'uomo è stato soccorso e medicato nella stessa infermeria del carcere. Le ferite infatti non sono state giudicate tali da richiedere un trasporto al pronto soccorso. Le sue condizioni fisiche al momento non destano preoccupazioni ma per evitare altri episodi di autolesionismo ora è sorvegliato a vista.

Intanto, dopo la convalida dell'arresto, l'avvocato dell'uomo ha depositato in tribunale una nuova richiesta di scarcerazione per il 46enne chiedendo di alleggerire la misura cautelare. "Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con i domiciliari e il braccialetto elettronico" ha spiegato l'avvocato, ritenendo che “non esistono gravi indizi di colpevolezza per l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie”. L'uomo in realtà era stato già scarcerato in precedenti occasioni ma si era ripresentato nei luoghi frequentati dal ex moglie e dal figlio contrariamente alle disposizioni dei giudici e per questo arrestato nuovamente.