Andava a passeggio in bermuda e infradito, come un normalissimo turista alle prese con una delle più torride giornate dell'anno a Torino, eppure con se aveva non solo l'inseparabile bottiglietta d'acqua minerale ma anche 150mila euro di cocaina purissima contenuti in una busta. Emiliano Sheroku, narcotrafficante di caratura internazionale, ai carabinieri che venerdì scorso l'hanno arrestato ha detto: "Non mi fido a lasciare la droga a casa perché temo che arrivino i ladri".

Sheroku, 34 anni e domiciliato a Torino, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Sezione Catturandi e Antidroga del Nucleo investigativo. Intorno alle 18 in via San Paolo è stato fermato alla guida di una Fiat Punto con, all’interno, 1,165 chili di cocaina dal valore di 150mila euro. L’uomo ha tentato anche di fuggire in retromarcia cercando di investire i militari che stavano per ammanettarlo; il 34enne è illegale sul territorio italiano e anche in Svizzera è stato spiccato nei suoi confronti un mandato di cattura per pregresse indagini. Nella sua abitazione sono stati trovati documenti di identità falsi, quasi 11.000 euro e 170 franchi svizzeri nascosti dentro una giacca piumino da uomo e in altri luoghi della casa. Il trafficante ha problemi psichiatrici ed ha confessato di fare uso di un ansiolitico che, mischiato a eroina e cocaina, crea un mix micidiale per la sua salute mentale.