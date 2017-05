La partita della sua squadra del cuore doveva essere una festa, ma finisce invece per procurargli una denuncia e una multa. Il 21 maggio 2017, in occasione della partita Juventus-Crotone, un cinquantaduenne italiano si è recato al Juventus Stadium di Torino, in tribuna Sud, con il tagliando omaggio riservato agli invalidi. Il biglietto gli era stato consegnato da un amico disabile, "corredato" da carta d'identità.

Al gate l'uomo ha mostrato il tagliando e il documento di riconoscimento dell'amico, ma gli agenti hanno fatto molto presto a rendersi conto che qualcosa non quadrava e hanno così impedito all'uomo di salire sugli spalti e godersi la partita della Juventus, che ha vinto l'incontro in scioltezza (3-0) e si è aggiudicata il sesto scudetto consecutivo con una settimana di anticipo sulla chiusura del campionato. A questa "pena morale" si aggiungono quelle legali: una denuncia per sostituzione di persona e una multa per violazione del regolamento amministrativo dell'impianto sportivo.