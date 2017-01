Collocato a 1.200 metri di quota, l‘hotel “Rigopiano – Gran Sasso Resort” di Farindola (Pescara) è ispirato all'estetismo di Gabriele d'Annunzio. Piscina, spa, ristorante. L’albergo a quattro stelle, ai piedi del Gran Sasso nel Pescarese, travolto da una slavina generata dal terremoto e crollato per l’enorme quantità di neve caduta in queste ore sul Centro Italia, è un resort di lusso, con tanto di centro benessere. La struttura viene utilizzata anche per convegni, congressi, seminari, corsi di formazione e workshop. L'albergo offre anche tre sale polifunzionali – Dannunziana (30 posti), Duse (100 posti) e Il Piacere (150 posti) – munite delle più efficienti attrezzature. Diversi gli eventi organizzati dalla direzione dell'hotel non solo nella stagione invernale. Ma ora dell’hotel non restano che macerie nella neve. E all’interno sono intrappolate oltre venti persone, inclusi i dipendenti. Purtroppo ci sono anche delle vittime.

L’Hotel Rigopiano aveva anche una pagina Facebook aggiornata con frequenza quasi quotidiana. Nell’ultimo post prima dell’inizio delle forti nevicate e poi del terremoto di ieri, erano state pubblicate una serie di foto molto suggestive accompagnate dalla didascalia. “Un martedì da sogno a Rigopiano…La neve ci regala degli scenari spettacolari!” Era il 17 gennaio. La neve si è però trasformata in valanga e ha travolto l’albergo. “Ci sono tanti morti” ha all’Ansa Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese che da ieri sera si è messo in marcia con gli sci insieme agli altri per raggiungere ciò che resta del Rigopiano.