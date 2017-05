È allarme in Sudafrica a causa di cinque leoni che lunedì mattina sono scappati dal Parco nazionale Kruger, una della principali attrazioni turistiche del Paese. Immediatamente polizia e ranger hanno iniziato a cercarli e, secondo quanto comunicato dal portavoce del parco Reynold Thakuli, si ritiene che gli animali possano essersi nascosti nei campi al confine col Mozambico. Non sono chiari i motivi della fuga ma intanto la polizia ha invitato tutti coloro che vivono nella zona confinante con il Mozambico a stare attenti e non uscire di casa. Il timore, infatti, è che i leoni in fuga possano attaccare persone o altri animali e probabilmente hanno già attaccato una mucca. Il portavoce della polizia ha spiegato che “i leoni costituiscono una minaccia perché la zona è frequentata da molte persone”. Nella zona intorno al famoso parco ci sono inoltre molti villaggi e fattorie con numerosi allevamenti. In queste ore alle autorità sono già diverse segnalazioni da parte dei residenti.

Il precedente che mandò nel panico i responsabili del parco – La fuga dei cinque leoni arriva a due anni di distanza da un altro episodio che mandò nel panico i responsabili della sicurezza di un parco sudafricano. In quel caso a scappare, fuggendo dall’area che gli era stata riservata, fu un leone chiamato Sylvester. Dell’animale non si ebbero notizie per tre settimane, finché le sue vittime lo tradirono. Le guardie forestali trovarono infatti i resti di decine di pecore che permisero loro di ricostruire i movimenti del leone.