Alla vista di quelle immagini qualcuno aveva pensato ad uno scherzo di cattivo gusto, altri ancora ad una trovata pubblicitaria sopra le righe ma quello che stava accadendo in diretta facebook in realtà purtroppo era tutto vero. Una ragazza sotto la minaccia di arma da fuoco veniva brutalmente violentata da un gruppo di uomini che credendo nell'impunità hanno pensato di trasmettere la spregevole aggressione anche in diretta facebook. Fortunatamente qualcuno ha capito che non si trattava di uno scherzo ed ha avvertito la polizia che dopo le opportune verifiche ha rintracciato il posto e fatto irruzione nell'appartamento mettendo fine alla violenza di gruppo.

L'orribile storia arriva dalla Svezia dove le forze dell'ordine hanno tratto in arresto tre persone ora accusate di violenza sessuale e sequestro di persona. Luogo dell'orribile violenza un appartamento della città di Uppsala, capoluogo della omonimia contea. La polizia grazie alla diretta è riuscita a risalire al segnale da cui avveniva la trasmissione e a intervenire dopo alcune ore : i loro arrivo ripreso negli ultimi istanti del diretta facebook poi interrotta. Secondo i media locali la vittima era apparentemente in stato di semi incoscienza all'arrivo degli agenti ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale