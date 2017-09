"Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione". Questa la scritta che gli utenti, da venerdì scorso, vedono sul loro schermo se provano ad accedere allo Spesometro 2017 dell'Agenzia delle Entrate. Il servizio, che permette a professionisti e a intermediari abilitati l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute, è infatti ufficialmente sospeso dallo scorso fine settimana. Il blocco della pagina era stato inevitabile per non violare la privacy dei contribuenti dal momento che da giorni si stava verificando un problema: inserendo il codice fiscale dei contribuenti era possibile accedere ai loro dati personali. Ma il consiglio nazionale dei commercialisti protesta perché, nonostante il disservizio, la scadenza dei termini per l’invio telematico delle fatture è comunque sempre quello di giovedì 28 settembre. Si chiede una proroga e una sospensione delle sanzioni.

Le associazioni dei commercialisti hanno anche inviato una lettera al viceministro dell’Economia Luigi Casero e al direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini per rendere note le loro richieste. A chiedere un incontro con Casero e Ruffini anche i sindacati. Nella lettera le richieste del presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno

"Si comprendono le difficoltà collegate a un adempimento così imponente per numero di dati e utenti, ma in previsione di ulteriori utilizzi dei sistemi informatici per invio dati e documenti, quale la fattura elettronica tra privati, sarebbe opportuno un periodo di prova che coinvolgesse le rappresentanze degli intermediari fiscali. Noi come sempre se interpellati siamo a disposizione per ogni possibile collaborazione costruttiva che possa contribuire ad evitare tensioni e ritardi a contribuenti, intermediari fiscali e Pa. Ora contribuenti e intermediari attendono un doveroso e rapido intervento di Mef e Agenzia delle Entrate".

La chiusura del servizio era già stata posticipata dal 16 al 28 settembre, ma comunque per il consiglio nazionale dei commercialisti la proroga era insufficiente a causa dei tempi troppi stretti. Sul sito infatti si legge