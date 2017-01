Una serata di divertimento in discoteca, organizzata nell'ambito di un noto Festival musicale, che richiama miglia di visitatori sul posto, si è trasformata in tragedia nelle scorse ore a Playa del Carmen, in Messico. Uomini armati infatti hanno fatto irruzione nel locale pubblico facendo fuoco sulla folla intenta a ballare e lasciando a terra morti e ferriti. Secondo le prime informazioni che giungono dal posto, le vittime della sparatoria sarebbero almeno cinque, ma ci sarebbero anche numerosi feriti, alcuni in gravi condizioni. Al momento non è chiaro chi abbia sparato e nemmeno il motivo ma, secondo indiscrezioni riportate dai giornali locali, si potrebbe trattare di un attacco collegato alla lotta tra bande locali per il controllo del territorio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, almeno un armato avrebbe sparato una serie di colpi di arma da fuoco attraverso una finestra dal'esterno del disco club Blue Parrot quando erano da poco passate le 2 di Lunedì notte ora locale. Il locale è uno dei diversi luoghi che ospitano eventi parte del festival BPM, che riunisce più di 150 dei migliori DJ del mondo e che quest'anno ha celebrato il suo decimo anniversario. Come mostrano alcuni video diffusi online, dopo gli spari si è assistito a scene di panico e a persone in fuga in tutta la zona mentre le autorità locali hanno chiesto a tutti di rimanere al riparo e di non uscire per strada.

Secondo alcuni testimoni, tra le vittime ci sarebbe almeno una delle guardie di sicurezza del locale. Secondo altri racconti, in realtà sarebbero stati diversi i locali della zona presi di mira da colpi di arma da fuoco in una sorta di attacco coordinato che ha scatenato il panico nella città turistica sulla costa caraibica , ma per il momento la polizia non ha confermato queste voci sull'accaduto.