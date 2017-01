Erano scomparse nel nulla oltre trenta anni fa quando avevano solo quattro anni e 10 mesi e da allora nessuno ha saputo più niente di loro, fino ad oggi. Le due sorelle, ormai adulte, infatti sono state rintracciate dalla polizia statunitense in un altro stato , vive e in buone condizioni ma con un'altra identità. Secondo quanto scrivono i media locali, con loro è stata rintracciata anche la madre, l'autrice del rapimento e della successiva fuga, anche lei sotto falso nome.

È la storia di Kimberl e della sorellina Kelly, scomparse dalla loro casa di Warwick, in Rhode Island, il 26 agosto del 1985. I sospetti erano sempre ricaduti sulla madre anche lei scomparsa, ma nessun aveva saputo rintracciare le tre donne. Solo a seguito di un soffiata la polizia si è presentata nella nuova casa dove vivevano a Houston, in Texas, accertano la presenza delle tre donne. La signora Elaine Yates, ora 69enne e conosciuta in zona con il falso nome di Liana Waldberg, è stata arrestata con l'accusa di rapimento. Un portavoce della polizia ha riferito che le figlie, che ora hanno 35 e 32 anni, non sapevano del rapimento e sono state sorprese dalla notizia. Alla base del rapimento i rapporti coniugali conflittuali tra la donna e il marito che sarebbero sfociati prima in tradimenti e poi aggressioni da parte dell'uomo che ora spera di essere ricontattato dalle due figlie