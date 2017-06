La crisi siriana che da tempo vede impegnati sia le forze militari statunitensi sia quelle russe ma su fronti opposti, finisce di nuovo al centro dello scontro tra i due Paesi. Dopo un periodo di relativa calma dopo l'escalation di minacce reciproche, infatti, nelle ultime ore le tensione è tornata a salire con minacce dirette da parte di Mosca a Washington. In particolare il Cremlino ha annunciato che considererà come bersagli sia gli aerei sia i droni della coalizione a guida Usa che voleranno a ovest dell’Eufrate.

"Qualunque oggetto aereo, inclusi i jet e i droni della coalizione internazionale, identificato a ovest dell'Eufrate sarà seguito dai mezzi antiaerei russi, sia terrestri sia aerei, come bersaglio aereo nelle aree in cui l'aviazione russa è in missione di combattimento nei cieli siriani" hanno spiegato dal ministero della Difesa russo lasciando immaginare che la regione orientale della Siria possa diventare una nuova linea del fronte. La presa di posizione drastica è arrivata a seguito dell’abbattimento di una caccia siriano Su 22 da parte di un F18 americano nel settore di Tabqa.

Lo scontro nei cieli siriani è avvenuto dopo che forze fedeli al regime di Assad e appoggiate dai russi hanno attaccato posizioni del movimento che mette insieme curdi siriani e insorti, appoggiato invece dagli Stati Uniti. Questo dopo un periodo di relativa calma quando entrambi igruppi avevano puntato gli obiettivi contro le forze dell'Isis nel Paese. A seguito dell'abbattimento dell'aereo da guerra, la Russia ha deciso anche di sospendere l'accordo con la coalizione a guida americana per la prevenzione degli incidenti e sulla sicurezza dei voli militari in Siria che prevedeva informazioni reciproche per evitare incidenti in un cielo affollato di caccia come quello siriano.