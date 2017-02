Chi ha visto qualche film della serie “Una notte da leoni” (Hangover), non farà fatica ad identificare il protagonista di questa storia in uno dei personaggi ubriaconi e festaioli delle spassose pellicole cinematografiche dirette da Todd Phillips. Ebbene l’australiano Jay, questo il nome del temerario bevitore, dopo una tre-giorni a base di alcol e festeggiamenti con due amici in Messico, si è ritrovato con un singolare tatuaggio su entrambi gli occhi a formare la scritta “Party2 Impact”.

Inutile dire che è stato costretto a rivolgersi ad un’esperta di rimozione di tattoo, Meg Baker di Melbourne: "Quando è venuto da me, mi ha raccontato che dopo 72 ore di festa si è risvegliato insieme ai suoi amici e la prima cosa che ha fatto è stato ridergli in faccia. Gli altri infatti avevano le gambe ricoperte di tatuaggi amatoriali. Poi però ha dovuto guardarsi allo specchio” ha detto la donna alla rivista Shock Mansion. Per sua fortuna non tutte le decisioni sbagliate devono durare una vita.

Il video pubblicato su Instagram da ‘MJ Driver Laser Tattoo Removal and Lightening’ mostra il momento sicuramente doloroso in cui Jay si fa rimuovere il tatuaggio incriminato con il laser. Nel filmato si sente anche la voce di Meg che invita il cliente alla calma, gli dice di rilassarsi e di fare respiri profondi durante tutta la procedura. In pochi minuti, l'inchiostro nero viene coperto dal laser bianco. E sicuramente la prossima volta Jay ci pensare due volte prima di andare da un tatuatore dopo aver bevuto.