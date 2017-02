Chris Norton è un ragazzo americano che si è fratturato la spina dorsale più di sette anni fa, mentre giocava a football in Iowa. Per il giovane è stato un duro colpo, perché i medici gli dissero che avrebbe avuto scarse possibilità di riuscirsi di nuovo muovere autonomamente. Chris però non si è abbattuto. In questi giorni ha cominciato a circolare su Facebook il video della sua laurea, che sembra aver avuto luogo nel 2014. Dopo essere stato condivisi su diversi profili, il filmato, ripreso dalla sua fidanzata, Emily Summers, è diventato incredibilmente virale. Nonostante l’evidente difficoltà, Chris, dopo mesi di riabilitazioni e terapie, si fa forza e riesce a ritirare da solo l’agognato diploma. Anche se è stato aiutato dalla sua compagna, la forza sprigionata da questo ragazzo è davvero immensa.

In un commento su un post di Facebook al suo video, Chris ha dichiarato: "In quel momento sono stato costretto a fare la scelta: avrei dovuto rinunciare al mio diploma e lasciare che la mia vita fosse condizionato dalle circostanze o lottare e fare qualcosa di positivo per cercare di andare oltre le difficoltà! Sono stato sempre convinto che avrei potuto trasformare quella tragedia in un'opportunità per fare di più, per essere migliore, ispirare gli altri ed essere più forte" ha raccontato Chris.