Un uomo di ventiquattro anni del Massachusetts è stato arrestato per aver chiesto foto di nudo a una ragazzina di nove anni della California alla quale aveva fatto credere di essere il cantante Justin Bieber. L’uomo, Bryan Asrary, è stato preso in custodia il 18 dicembre scorso nella sua città natale ma la "relazione" con la vittima risale a due anni fa. La ragazzina, fan di Bieber, ha ora undici anni e solo recentemente ha trovato il coraggio di confessare alla madre quanto accaduto. La giovane ha detto agli investigatori che stava visualizzando la pagina Instagram del cantante quando ha ricevuto un messaggio privato da un altro utente che le ha detto che conosceva Biebier e che poteva metterla in contatto con lui. Secondo quanto comunicato dalla polizia, la bambina avrebbe accettato la proposta perché eccitata dall’idea di parlare col suo idolo. A quel punto Asrary le avrebbe chiesto, sempre fingendosi il cantante, foto di nudo.

La ragazzina ha inizialmente accettato per poi eliminare i messaggi ma lo scorso anno l’uomo l’avrebbe contattata di nuovo per chiederle, anche minacciandola di pubblicare le vecchie immagini, nuove foto di nudo. A quel punto la giovane ha trovato il coraggio di parlare con sua madre che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli investigatori si sono serviti di diversi mandati di perquisizione per le informazioni dai siti di social media e sono stati in grado di identificare il sospetto. Durante un’interrogazione il sospetto ha confessato di estorcere alla vittima immagini e video sessuali. L’uomo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere di estorsione e produzione di materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno detto che il ventiquattrenne non ha alcun rapporto con Justin Bibier e che utilizzava il suo nome solo per attirare giovane vittime.