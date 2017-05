Si sarebbe dovuta laureare di lì a poche ore alla University of South Florida, tanto che anche i suoi familiari avevano affrontato un lungo viaggio in treno per celebrare una giornata importante, il culmine di tanti sacrifici. Invece Sheila Dias, una ragazza statunitense di 22 anni, ha avuto poco prima di arrivare a destinazione un terribile incidente automobilistico che, cinque giorni dopo, le è costato la vita. La ragazza è morta ieri mattina dopo una lunga agonia: "Volevamo festeggiare la sua laurea, invece dobbiamo organizzarne il funerale", ha detto ai media statunitensi suo cugino.

Sheila Dias è stata descritta dai suoi familiari come una ragazza molto intelligente che aveva dedicato tutte le sue energie allo studio. Aveva optato per una formazione nel campo commerciale e del marketing e si era applicata nel miglior modo possibile, tanto da aver stupito i suoi stessi docenti per la velocità con la quale era riuscita ad affrontare tutti gli esami ed arrivare finalmente alla laurea. Uno stupore giustificato anche dal fatto di aver comunque sempre sostenuto autonomamente i costi dei suoi studi, lavorando ogni sera in un ristorante per cercare di pesare meno possibile sul bilancio familiare.