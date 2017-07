Incuranti della zona, un'area residenziale piena di abitazioni singole e villette, e assolutamente non preoccupati di essere visti nonostante fosse ancora perfettamente giorno, due focosi amanti si sono lasciati andare ad un rapporto sessuale in pubblico. Come racconta il quotidiano locale Il Gazzettino, è quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 19, in una strada pubblica di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

La coppia, formata da un 40 anni di Monfalcone e una 30enne di Trieste, ovviamente non poteva passare inosservata e diverse chiamate sono partite dagli abitanti della zona alle forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. I due amanti, notati da più persone tra automobilisti e residenti, infatti erano completamente nudi e facevano liberamente l'amore davanti a tutti al'esterno dell'auto con cui erano arrivati. Una libertà che però gli è costata molto cara. Per loro sfortuna sul posto sono subito accorsi i carabinieri della stazione di Cervignano che, come prevede la nuova legge che ha depenalizzato il reato di atti osceni, dopo averli fatti rivestire li hanno multati con una sanzione di 10mila euro ciascuno.