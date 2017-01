Avrebbe fatto sesso con l'alunna della fidanzata, una ragazzina di 14 anni, all'intero dell'abitazione della stessa prof di ripetizione a Ravenna nella quale la minore di recava per fare i compiti. Per questo un uomo di oltre vent'anni più grande della studentessa è stato condannato a otto anni di carcere con l'accusa di stupro dal Giudice per le udienze preliminari al termine del processo con rito abbreviato. Il Gup Rossella Materia ha riconosciuto alla giovane, che si era costituita parte civile, anche 100mila euro di risarcimento

Secondo quanto ricostruito durante il procedimento giudiziario, l'uomo e la ragazzina si erano conosciuti proprio in casa dell'insegnante di ripetizione quando tutti e tre avrebbero fumato insieme spinelli. Per questo anche la donna è finita nei guai con una condanna a un anno per spaccio aggravato. Il caso era approdato in Procura in seguito alla denuncia del padre della ragazzina, che temeva che lei potesse avere intrapreso una relazione sessuale con un uomo molto più grande di lei. Durante la successiva perquisizione, in effetti la polizia aveva scoperto diversi messaggi che provavano la relazione tra la 14enne e l'uomo.

Durante i successivi accertamenti si è scoperto però che la ragazzina era stata violentata quando era poco più che dodicenne ma poi con l'uomo aveva innescato una relazione clandestina. Anche se la fidanzata dell'uomo aveva scoperto tutto per bocca della sua stessa alunna, poi lo aveva perdonato mettendo su famiglia con lui.