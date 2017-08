Il centrodestra unito vince: parola di sondaggio. Questo è l'ultimo dato che emerge dalle principali case sondaggistiche, il comune denominatore. Lo aveva indicato anche Brunetta su Twitter a metà luglio

Tradotto: se Forza Italia, Fratelli D'Italia e Lega Nord corressero insieme avrebbero buone possibilità di vittoria. Lo ha segnalato anche Index, che a luglio aveva registrato un calo considerevole di consensi per M5s e Pd: in questo caso la casa di sondaggi politici aveva notato un aumento di 4 punti percentuale per il centrodestra. In particolare si parla della coalizione composta da FI, FDI, Lega, Direzione Italia, Rivoluzione Cristiana, Idea, Movimenti Nazionale, UDC, Popolari che si attesta al 35%, avvicinandosi alla soglia del 40%, che consentirebbe al centrodestra di governare stabilmente. Andando nel dettaglio secondo Index Forza Italia è stabile al 13,4%, Fratelli d'Italia cresce ancora anche se di poco e si attesta arriva al 5,4%. La Lega Nord può contare su un 14,2%.

Mentre Pd e M5s oscillano intorno al 27%, secondo il termometro politico offerto da Ipsos. Gli ultimi dati della casa sondaggistica darebbero invece Forza Italia e Fratelli d'Italia in ex aequo. Ma al di là di minime variazioni nei rilevamenti effettuati il dato condiviso è che Silvio Berlusconi ha riconquistato una fetta di popolarità, mentre Salvini ha ribadito ieri al comizio di Ferragosto della Lega al palasport di Ponte di Legno che sfruttando la fortunata congiuntura il centrodestra ha il "dovere di essere unito ma senza una lista unica", perché sarà lui, ne è certo, il leader favorito nel centrodestra alle Politiche del 2018. E per scegliere il premier bisognerà vedere chi avrà avuto "un voto in più" fra Lega e Forza Italia, ha spiegato ieri Salvini ai giornalisti. Ma c'è solo una condizione posta nuovamente da Salvini a Silvio Berlusconi: mai più "con i poltronari" alla Alfano.

Lo canzona Fabrizio Cicchitto di Ap, in risposta alla chiusura della Lega su una possibile alleanza: "E' davvero divertente sedere in poltrona davanti alla televisione a guardare Salvini il troglodita che a torso nudo da una spiaggia all'altra lancia la sua sfida a Berlusconi per la leadership del centrodestra: davvero un bel cartone animato che ci ricorda Asterix che guidava i Galli".