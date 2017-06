Venerdì nero della mobilità in tutto il Paese a causa di uno sciopero generale indetto da alcuni sindacati autonomi e di base di tutti i settori dei trasporti. Oggi, venerdì 16 giugno 2017, resteranno fermi per l'intera giornata treni, aerei e mezzi urbani. “Purtroppo sarà un venerdì nero per i trasporti. Noi abbiamo cercato di far ragionare, ma ci saranno difficoltà”, ha avvertito alla vigilia dello sciopero il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. La protesta, indetta a “difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore”, riguarda tutti i comparti. Agli scioperi a livello nazionale si aggiungono ulteriori proteste sul piano locale.

Sciopero dei treni del 16 giugno.

Lo sciopero del 16 giugno riguarderà il trasporto ferroviario dalle 21 del 15 giugno alle 21 del 16 di Trenitalia (ad eccezione di Piemonte e Valle d'Aosta), Ntv, Trenord e delle altre aziende ferroviarie. Le Frecce circoleranno regolarmente mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Inoltre si prevede l'effettuazione di ulteriori servizi. Sarà garantito il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino con il servizio “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi. Italo ha pubblicato sul suo sito la lista dei treni garantiti.

Sciopero del trasporto aereo.

Lo sciopero riguarda tutti i lavoratori comparto aereo, aeroportuale, per tutta la giornata; il personale navigante gruppo Alitalia-Sai, per quattro ore, dalle 10 alle 14; il personale navigante e di terra delle compagnie aeree operanti in Italia, per 14 ore dalle 10 alla mezzanotte. Sul sito dell'Enac c’è l'elenco dei voli garantiti. Opereranno regolarmente i voli in programma nelle fasce di garanzia e cioè dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Trasporto urbano: doppio sciopero a Roma.

Oggi ci saranno disagi anche nel trasporto urbano, nella circolazione di metro, autobus e tram. A Roma gli scioperi sono due, rispettivamente di 24 e 4 ore, indetti dai sindacati di Base e dal Sul. Entrambe le agitazioni interessano sia la rete Atac che le linee periferiche Roma Tpl. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione di 4 ore, invece, sarà dalle 11 alle 15. A Milano, Atm ha fornito gli orari delle fasce di garanzia durante le quali il servizio sarà assicurato. Si tratta dei due intervalli temporali che vanno dall'inizio del servizio alle 8,45 e dalle 15 alle 18. Dalle 8.45 fino alle 15 e dalle 18 al termine del servizio non sarà possibile prevedere quanti e quali saranno i veicoli e i convogli a disposizione dei cittadini.