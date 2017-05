in foto: Art4Room, nei suggestivi paesaggi della Val di Fassa

Arte e paesaggi naturali s'incontrano nel cuore delle Dolomiti, per un progetto unico nel suo genere. Si tratta di “Art4Room”: un'opera d'arte in cambio dei paesaggi incontaminati della Val di Fassa. Chiunque può partecipare: che sia un artista, un gallerista o un collezionista, basta proporre la propria opera d'arte per poter avere la possibilità di soggiornare in un luogo da sogno.

Un vero e proprio baratto artistico, nato con l'obiettivo di favorire lo scambio creativo dell'arte contemporanea: l'idea è della galleria d'arte Ufofabrik di Trento, che in collaborazione con Casa De Francesco, porta avanti il progetto che unisce cultura, arte e natura.

I partecipanti avranno la possibilità di soggiornare nella località di Moena che, oltre ai paesaggi suggestivi, vanta una storia antichissima: i primi insediamenti risalgono al 1164, e una lunga e prospera tradizione germanica fin dal Trecento ha reso questo luogo un vero e proprio punto d'incontro fra due culture.

Le Dolomiti diventano così un vero e proprio melting pot culturale, che riunisce tra le altre cose anche le più svariate esperienze artistiche: pittura, scultura, audio e video. Non ci sono vincoli per partecipare: ogni tipo di linguaggio artistico è bene accetto, ogni tecnica, dalla pittura alla fotografia, è la benvenuta. Nessun limite di età o di tempo: gli artisti possono candidarsi in qualsiasi periodo dell'anno, in base alle disponibilità della struttura che li ospiterà: basta inoltrare la candidatura online, e attendere che una giuria di esperti del settore, fra cui il direttore e la curatrice della Ufofabrik Contemporary Art Gallery, facciano la loro scelta.

“Art4Room” vuole essere un progetto dedicato soprattutto all'arte indipendente, che favorisca lo scambio culturale e che apra le porte del mondo alle persone di talento, invitandole a trascorrere qualche giorno di pace tra le montagne più belle del Paese. Le opere selezionate, oltre a “vincere” il meritato soggiorno, saranno pubblicate sul sito ufficiale della galleria, e per ogni opera verrà realizzata una scheda tecnica completa.

Ufofabrik nasce a Trento come un esperimento d'arte indipendente, e fra gli artisti già “scoperti” dalla galleria ci sono la giovane artista iraniana, Mansoureh Hosseini, Ursula Huber, Giuseppe Sinesi e lo statunitense Robert Mellish, solo per citarne alcuni.