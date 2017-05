Due persone sono state uccise in un negozio a San Severo, nella provincia di Foggia. Si tratta di marito e moglie, trovati morti all'interno di una profumeria. Secondo le prime informazioni trapelate, i due coniugi sarebbero stati uccisi a colpi di pistola. Questa mattina un PK con alcune persone a bordo si sarebbe fermato nei pressi dell'attività commerciale, ne sarebbero scesi due individui che, dopo essere entrati, avrebbero fatto fuoco contro i due coniugi. Lui si chiamava Nicola Salvatore e aveva 56 anni, lei Isabella Rotondo ed era di un anno più giovane. La donna è stata raggiunta da tre colpi ed è morta subito e anche il marito è stato raggiunto da più colpi, anche alla testa. Le armi usate, secondo i primi rilievi, sarebbero due pistole cal. 9 o mitragliette dello stesso calibro. L'uomo, pregiudicato per reati di droga, era di recente scampato a un altro attentato. I due coniugi abitavano in vico Mustacci, a San Severo.

Tra le ipotesi investigative più accreditate quella della eventuale vendetta – Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Polizia di San Severo. La polizia intervenuta sul posto sta eseguendo i rilievi tecnici per cercare il movente dell'agguato e eventuali tracce di chi ha sparato. Gli investigatori starebbero anche vagliando alcune testimonianze. Da quanto si apprende, la pista della rapina sembra essere stata scartata dalla Squadra Mobile, le cui indagini si starebbero concentrando maggiormente su un possibile collegamento con un omicidio avvenuto, nell'ottobre 2016, sempre a San Severo. Si parla di una eventuale vendetta perché nel 2016 il figlio minorenne di Salvatore aveva ucciso, forse per questioni legate a una ragazzina contesa, un giovane del paese, Mario Morelli, anche lui minorenne. Per questo delitto il figlio della coppia uccisa questa mattina è attualmente in carcere.