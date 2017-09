"Da oggi parte la lunga marcia della Lega Nord per cambiare il Paese", così il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, è intervenuto oggi dalla grande e tradizionale manifestazione del Carroccio in corso a Pontida, in provincia di Bergamo. "Andremo avanti anche senza soldi, chiederemo aiuto agli italiani, se qualche giudice vuole fermare un partito, magari rispondendo agli ordini di qualcun altro, ma non può mettere il bavaglio a un milione di militanti", ha aggiunto Salvini parlando coi giornalisti prima del'intervento dal palco del raduno. Il riferimento è ovviamente alle recenti decisioni da parte della magistratura di bloccare i conti del partito a seguito delle condanne per le passate gestioni economiche del gruppo, quando era guidato da Bossi.

Dal palco della manifestazione mancherà per la prima volta proprio il discorso di Bossi, colui che ha creato Pontida, che sarà presente al raduno ma non interverrà ai microfoni. "Penso che a nome della Lega parlerà il segretario federale, la Lega è sotto attacco e nei momenti importanti parla uno ", ha spiegato infatti Salvini alla vigilia dell'appuntamento. una deciso e che non è piaciuta agli altri leader storici del gruppo, come il governatore lombardo Roberto Maroni. "Mi dispiace che Bossi non parlerà a Pontida perché Pontida è Bossi. La decisione è stata presa da Salvini. Ma per me Bossi a Pontida ha sempre diritto di parola" ha dichiarato Maroni.

"L'anno prossimo saremo a Pontida con una Lega e un centrodestra al governo, con l'Italia che riparte nel nome del lavoro, della sicurezza e soprattutto della democrazia", ha assicurato il segretario del Carroccio con tanto di felpa su cui campeggia la scritta "Salvini Premier" , il principale slogan del raduno di quest’anno, insieme a quello per il Sì ai referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto. "I referendum sono una bellissima occasione non solo per i lombardi e i veneti, ma per tutta l’Italia, che può gestirsi da sola senza vincoli europei o romani" ha spiegato Salvini confermando di voler proporre in tutta Italia il modello dei referendum consultivi sull'autonomia che si terranno il 22 ottobre nelle due regioni governate dal Carroccio