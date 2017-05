Non è ancora finita, eppure già in tanti gridano al trionfo. È attesa per oggi pomeriggio la conferenza stampa di chiusura del Salone Internazionale del Libro di Torino, l'edizione del trentennale proprio nell'anno più difficile, quello successivo alla scissione dentro l'Associazione Italiana Editori (Aie) con la conseguente nascita di Tempo di Libri negli spazi Fiera Rho di Milano. Naturalmente c'è molta attesa per il numero definitivo sui biglietti staccati nel complesso e su quelli venduti. Grazie alla partecipazione massiccia dei torinesi e delle scuole, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 150mila tagliandi.

Ancor prima dei numeri e delle immagini di lunghe file per entrare, è il clima di festa che si è respirato alla kermesse ad annunciare l'esito straordinariamente positivo del Salone. Da giovedì scorso ad oggi i torinesi, tutti gli operatori della filiera del libro, turisti e persone provenienti da diverse parti del mondo, hanno affollato gli stand, le sale, gli incontri, gli eventi sparsi su tutto il territorio cittadino con conseguente riempimento degli alberghi e dei ristoranti. Ma non è tutto. A beneficiare della partecipazione di pubblico sono stati soprattutto gli editori, che hanno annunciato di aver venduto presso i loro stand molti più libri dell'anno scorso.

Da Feltrinelli a Sellerio, da La Nave di Teso a Donzelli, oltre a molti altri, sono tanti quelli che dichiarano di aver avuto un'impennata di vendite, anche fino al 40%. Tra i più entusiasti, oltre al direttore Nicola Lagioia, c'è il presidente della Fondazione per il Libro, Massimo Bray, che all'Ansa ha dichiarato