"Ryanair ha presentato una manifestazione di interesse per Alitalia ed è pronta a investire", lo ha confermato, dopo voci che si rincorrevano da giorni, lo stesso numero uno della compagnia aerea low cost, Michael O'Leary. "Non siamo interessati a comprare eventuali singoli slot" ha tenuto a spiegare l'amministratore delegato di Ryanair, precisando quindi che l'azienda è interessata ad acquisire l'intera ex compagnia di bandiera italiana e non solo parti di essa. Tutto questo, però, a patto che i commissari che oggi la gestiscono "si impegneranno a fare importanti cambiamenti e ristrutturazione all'interno della compagnia" ha sottolineato O'Leary, perché "in caso contrario non saremo più interessati"

"Abbiamo grande rispetto del governo italiano, ma non possiamo fare qualcosa che vada contro gli interessi della nostra compagnia. Noi non vogliamo che scompaia, vogliamo che resti sul mercato, ma deve fare grandi cambiamenti" ha proseguito L'ad chiarendo la politica della sua azienda: "L'unico modo per vendere Alitalia è ristrutturare poi vendere la maggioranza delle quote. Noi siamo interessati all'acquisizione solo se possiamo avere la maggioranza".

Ad ogni modo l'interesse primario di Ryanair sembra quello di accaparrarsi le rotte gestite fin ad oggi dal vettore italiano in parte in mano a Etihad che però per O'Leary "è già fuori dal gioco". La low cost irlandese è "interessata a crescere in Italia e a riempire il vuoto che Alitalia potrebbe lasciare, mettendo immediatamente in campo 20 aeromobili che potrebbero diventare 40″ ha annunciato il top manager rendendo noto anche di aver presentato un'offerta di accordo per alimentare il traffico Alitalia grazie ai voli a medio raggio Ryanair anche attraverso la vendita dei biglietti Alitalia sul sito Ryanair.