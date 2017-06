Il mercato dei voli low cost va a gonfie vele e uno dei vettori principali a beneficiarne è Ryanair che ormai in Italia ha grosse fette di mercato e si appresta ad espandesi sempre di più. A confermarlo è stata la stessa azienda irlandese che in una lettera inviata all’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive, ha precisato di essere in cerca di personale qualificato per una prossima espansione. La missiva a firma del responsabile delle risorse umane di Ryanair, Eddie Wilson, fa seguito a un incontro che si è svolto nelle settimane scorse a Roma tra i vertici della compagnia e quelli della stessa Agenzia che è il braccio operativo del ministero italiano del Lavoro creato per facilitare la ricollocazione dei disoccupati.

"Poiché stiamo continuando ad aumentare i clienti in Italia, questo porterà inevitabilmente a nuove migliaia di posti di lavoro" spiega la lettera di Ryanair che sottolinea anche la possibilità di utilizzare il proprio Innovation center di Bergamo come luogo di formazione per preparare i futuri dipendenti. Una mossa non casuale né di rito visto che l'Anpal dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella gestione della crisi di Alitalia e in particolare nel facilitare la ricollocazione dei disoccupati della ex compagnia di bandiera. Sul piatto oltre al nuovo strumento dell’assegno di ricollocazione, cioè un buono per pagare servizi di formazione che aiutano il disoccupato a riconvertirsi e trovare un nuovo lavoro, anche numerosi addetti già altamente qualificati