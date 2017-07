Un bambino di sei anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì a Roseto degli Abruzzi, nella provincia di Teramo. Il dramma si è consumato in pochi istanti intorno alle 16.45, quando il piccolo è stato trascinato via dalla corrente. Da quanto ricostruito, il bambino stava facendo il bagno vicino al pontile del molo sud quando è stato trascinato dalla corrente annegando. Il piccolo è morto sotto gli occhi dei genitori con cui si trovava in spiaggia. Ogni soccorso è stato infatti inutile. A dare subito l’allarme sono stati i genitori e sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, con tanto di elicottero da Pescara, che hanno provato a rianimare il bambino anche con l'aiuto del defibrillatore.

Inutili i soccorsi – Sul posto sono arrivati anche gli operatori della Croce Rossa di Silvi (Teramo) e gli uomini della Capitaneria di Porto. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri e della Guardia Costiera, il bambino si sarebbe allontanato mentre la mamma era impegnata a cambiare il pannolino al fratello più piccolo. A quel punto la donna avrebbe dato l'allarme e sarebbe stato un bagnino a scorgere il corpo del bimbo in mare.

Un altro bambino annegato questa mattina in piscina – Un'altra tragedia si è consumata questa mattina nel centro sportivo di Pontenure, nella provincia di Piacenza, dove un bambino di sei anni è morto annegando nella piscina. Il piccolo, che aveva perso conoscenza in acqua, è stato rianimato per circa un'ora ma si è spento poco dopo l'arrivo in ospedale.