Si è finto un suo coetaneo, a cui poter raccontare i suoi segreti più nascosti, poi ha cominciato a chiederle delle sue foto senza veli, ricattandola e minacciandola di raccontare tutte quelle confidenze ai genitori. È cominciato così l'incubo di una ragazza di 15 anni di Rimini, arrivata addirittura a pensare al suicidio come unica via d'uscita da quelle violenze. Ha afferrato un coltellino per tagliarsi le neve, ma per fortuna è stata trovata nel bagno di casa dalla madre, che è riuscita ad aiutarla e a denunciare gli abusi alle forze dell'ordine. Solo a questo punto la polizia di Rimini e gli uomini della postale hanno cominciato le indagini che hanno portato all'identificazione di un 35enne, senza precedenti, come il responsabile di quegli abusi.

L'uomo, impiegato in un'azienda informatica lombarda come riporta il quotidiano La Repubblica, grazie a una serie di profili Facebook finti si fingeva un adolescente amichevole e aveva attirato la ragazzina nella sua rete fingendosi un suo coetaneo e ascoltando le sue confidenze più intime. "Mandami delle tue foto osé", ha chiesto ad un certo punto all'adolescente che, terrorizzata, lo ha bloccato sul social network interrompendo ogni tipo di comunicazione. Ma l'aguzzino non ha desistito ed è tornato all'attacco cambiando astutamente profilo e nome e ripetendo la stessa storia, compresi i ricatti, fino all'intervento delle forze dell'ordine. Nel suo pc, che è stato sequestrato per impedirgli di continuare a fare nuove vittime, sono state trovate anche foto di altre minorenni. È stato, infine, denunciato per detenzione di materiale pedopornografico, ma non si esclude che possano per lui essere ipotizzati altri capi di imputazione.