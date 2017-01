Potrebbe essere stata la meningite, secondo i sanitari dell'ospedale Molinette di Torino, a causare il decesso del giovane 25enne Vittorio Bonetto, originario di Valperga, nel Canavese. Il ragazzo lamentava una febbre altissima già da ieri sera, ma è stato soccorso solo questa mattina intorno alle 11, quando all'aggravarsi delle sue condizioni ha chiamato il 118. Resisi conto della situazione drammatica, i sanitari hanno trasportato il giovane all'ospedale Molinette di Torino in elisoccorso, dove è arrivato in condizioni disperate ed è deceduto nel pomeriggio.

L'ipotesi, non ancora corroborata dagli specifici esami che verranno eseguiti a breve, è che il venticinquenne sia morto a causa delle meningite. Per avvalorare la tesi, i sanitari eseguiranno domani l'autopsia e l'esame del liquor spinare, che permetterà di identificare con certezza la malattia. Nel frattempo i familiari del giovane sono stati sottoposti alla profilassi contro la meningite, per sicurezza. “Per ora è solo un caso sospetto”, ha precisato Vittorio Demicheli, della Direzione Regionale della Sanità. Una volta accertata la causa del decesso, se si dovesse trattare di meningite, andrà poi verificata l'eventuale natura della malattia e del ceppo contratto. "Nel 2016 abbiamo registrato 9 casi di meningite contagiosa da meningococco e rileviamo un trend in regressione. La media, per la forma non contagiosa, è di 200 casi l’anno", ha spiegato Demicheli.