Pochi giorni dopo l’assemblea che lo ha riconsacrato segretario del Partito Democratico dopo il largo successo delle primarie, torna a parlare Matteo Renzi, con un lungo colloquio con il direttore del Foglio Claudio Cerasa nel quale affronta i principali temi all’ordine del giorno e spiega come intende riportare il partito oltre la soglia del 40%. Renzi parte per la verità da un parallelo che ha fatto molto discutere, quello col neo Presidente della Repubblica francese Macron: “Macron ha di fronte a sé cinque anni di presidenza, avendo preso il 23 per cento al primo turno, mentre a noi, per affermarci, non è bastato il 41 per cento delle europee o quello del referendum”.

Il pensiero, dunque, torna al 4 dicembre, con la sconfitta al referendum costituzionale che ha decretato la fine della sua esperienza a Palazzo Chigi: “Sono uscito da Chigi e dal Nazareno senza rete di protezione, senza garanzie, senza indennità, senza vitalizio. Sono contento di questo. Per me è stata la lezione delle tre U. Umiltà, che serve sempre. Umanità, perché sono tornato ai rapporti disinteressati. Umore, perché ho ricominciato a sorridere liberato dal carico di responsabilità. Avrei preferito vincere il referendum. Ma le tre U mi hanno molto aiutato a cambiare la mia quotidianità”.

Poi il segretario del PD spiega qual è la sua posizione circa la possibilità che si vada a votare subito e sulla discussione intorno alla nuova legge elettorale

Quando il Partito democratico ha dato la disponibilità a votare in estate, è partito il coro di chi ha detto: ‘Sono irresponsabili, minano la stabilità’. Adesso che diciamo di votare nel 2018 in molti sottolineano come sarebbe meglio fare la nuova legge di bilancio con il nuovo governo. Io mi affido a Sergio Mattarella e a Paolo Gentiloni. Il Pd è l’unico partito già pronto alle elezioni. Ma siccome siamo persone serie ci va benissimo votare nella primavera del 2018, non abbiamo fretta. Quindi lasciamo lavorare il governo, assicurando il massimo sostegno possibile […] Prima erano tutti contro l’Italicum, ora sono tutti a favore. Ricordo che gli stessi che ora vogliono l’Italicum uscirono dall’Aula parlando di Aventino e dandomi del fascista perché proponevo l’Italicum. Com’era quella canzone? Come si cambia, per non morire. Ma di soppiatto, in nome del nuovo Italicum, vogliono togliere l’8 per cento di soglia al Senato, l’unica garanzia di freno al potere dei piccoli partiti, e vogliono permettere a chiunque di candidarsi eliminando il vincolo sulle firme. Noi siamo pronti a votare l’Italicum ma chi sostiene questo tipo di riforma in realtà sogna il Cespugliellum. In ogni caso se riusciamo ad accogliere l’appello di Mattarella e fare una legge che aiuti davvero la governabilità e il maggioritario per me è meglio.

E, infine, quanto agli obiettivi del PD, il segretario pensa sia possibile ritornare alle percentuali delle elezioni europee