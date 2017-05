Un gravissimo incendio è divampato la scorsa notte nel residence universitario della scuola di ingegneri Supélec di Rennes: 27 studenti sono rimasti feriti nel sonno, uno di loro sarebbe tra la vita e la morte per altre verserebbero in condizioni estremamente gravi. Il fuoco sarebbe partito da una stanza del primo piano, riporta il sito di France Bleu. Le cause del rogo non sono ancora note: per il momento si sa che le fiamme sono partite intorno alle 2 e 30 del mattino e che alcuni studenti, per mettersi in salvo, si sono gettati dalle finestre. Sempre secondo la radio più di 70 vigili del fuoco sono arrivati sul luogo e 53 ragazzi e ragazze che occupavano l'edificio sono stati evacuati.

Stando a quanto riferiscono i quotidiani francesi il ragazzo ricoverato in gravissime condizioni sarebbe stato soccorso durante un arresto cardiaco e immediatamente trasportato in ospedale. Altri, invece, avrebbero riportato fratture multiple. Determinante è stata la generosità di molti altri giovani, come Paul, che a "20 minutes" ha raccontato: "Ho udito uno strano rumore e aperto la porta per controllare cose stava accedendo. Ho quindi visto il fumo e sentito il suono dell'allarme antincendio. Ho capito che stava andando a fuoco l'edificio. C'era gente che correva ovunque, ho cercato di svegliare più persone possibili e invitarle a uscire subito dall'edificio". Sulle cause dell'incendio sta indagando la polizia francese: al momento non si esclude nessuna ipotesi.