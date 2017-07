Alla stagione delle Stragi di Mafia non ha partecipato, con un ruolo da protagonista, solo Cosa Nostra: anche la ‘Ndrangheta ha preso parte a quegli attacchi brutali allo Stato. Per questa ragione due importanti esponenti della criminalità organizzata siciliana e calabrese sono stati arrestati questa mattina dagli uomini della Squadra mobile di Reggio Calabria su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Per i due uomini finiti in manette, l’accusa è di aver partecipato nella strategia di attacco alle istituzioni che, dopo i brutali attentati costati la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ai membri delle rispettive scorte, ha continuato a mietere vittime anche fuori dalla Sicilia.

Alla stessa scia di sangue – ha scoperto la Dda – sono da ricondurre anche gli omicidi dei carabinieri Antonio Fava e Giuseppe Garofalo, assassinati nelle vicinanze dello svincolo di Scilla il 18 gennaio 1994, e i due agguati che alcuni mesi dopo sono quasi costati la vita ad altri quattro loro colleghi. Si tratta di Salvatore Serra e Bartolomeo Musicò, all’epoca 29 e 34 anni, vittime il primo febbraio del 1994 di un agguato alla periferia sud di Reggio Calabria, e di Vincenzo Pasqua e Salvo Ricciardo, rimasti miracolosamente illesi dopo l’attentato subito il 1 dicembre dello stesso anno.

Secondo gli investigatori, i tre episodi non sono da interpretare come eventi scollegati fra loro ma vanno inseriti in un contesto di più ampio respiro e di carattere nazionale, che aveva come obiettivo la destabilizzazione del Paese. Un piano progettato non solo dalla ‘ndrangheta , ma sviluppato attraverso la sinergia, la collaborazione e l’intesa di diverse organizzazioni criminali. Per la Procura di Reggio, la mafia calabrese "risultava particolarmente inserita in quei rapporti con la destra eversiva e la massoneria occulta, proprio in quel periodo stragista in cui entrambe le organizzazione sostennero il disegno federalista attraverso le leghe meridionali".