Clienti e dipendenti sdraiati a terra costretti ad inginocchiarsi o sdraiarsi per terra con la minaccia delle armi, puntate anche contro i bambini. E’ quanto si vede nelle riprese delle telecamere di sorveglianza dell’Esselunga di Moncalieri che incastrano i cinque rapinatori, arrestati dalla sezione antirapina del nucleo investigativo dei carabinieri di Torino per la rapina avvenuta lo scorso 12 settembre 2016. A volto coperto, con pistole e fucili a pompa in pugno, il commando aveva messo a segno il colpo intorno alle 19, quando all'interno del supermercato c'erano una ottantina di persone, minacciando clienti e dipendenti. La rapina ha fruttato poco più di 5.700 euro.

Le indagini, avviate subito dopo la rapina, hanno permesso agli inquirenti di ricollegare al colpo altre due rapine aggravate in esercizi commerciali (sala giochi e un negozio di alimentari). La banda è sospetta di aver messo a segno altri colpi. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato cinque uomini, un albanese di 30 anni residente a Torino, due torinesi di 18 e 25 anni, un 19enne di San Mauro Torinese e un romeno di 19 anni. Sono accusati a vario titolo di rapina e ricettazione con l’aggravante dell’uso delle armi.