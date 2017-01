È stata dimessa dal Policlinico di Messina la giovane Ylenia Grazia Bonavera, la ragazza vittima di una brutale aggressione subita in casa l'8 gennaio scorso quando le hanno gettato addosso della benzina dandole fuoco. A scriverlo oggi è la Gazzetta del Sud rivelando anche un altro particolare che probabilmente avrà un peso nel ricostruire i contorni esatti della vicenda: la 22enne siciliana infatti sarebbe infatti incinta. La ragazza per il momento sarebbe ospite di una comunità protetta dopo l'arresto del suo fidanzato Alessio Mantineo, accusato di averla bruciata dopo essersi procurato una bottiglia di plastica piena di benzina da un vicino distributore dopo un lite.

L'uomo resta in carcere perché secondo i giudici contro di lui ci sono "gravi indizi di colpevolezza". La giovane però, come ha fatto fin dal primo momento, continua a difendere il suo ragazzo. "La benzina serviva per il motore, lo vedrete presto e vi farete un bell'esame di coscienza" ha ribadito infatti la 22enne in un messaggio lanciato su Facebook e rivolto al Messaggero. "Schifosi, stanno prendendo il vero assassino che non è mio marito (fidanzato, ndr). Sanno chi è… lo stanno cercando. Mio marito uscirà presto e vedrete il colpevole" ha aggiunto Ylenia ribadendo dunque la tesi della benzina per il motorino e l'estraneità ai fatti del suo ragazzo.

Un atteggiamento che ha provocato forti scontri anche con la madre con un diverbio anche in diretta tv. "Vivo un incubo, ho paura che mia figlia possa mettersi di nuovo nei guai" ha confessato ora la donna in un'intervista al settimanale Oggi, aggiungendo: "Lo confesso, mi vergogno. Perché la posizione di Ylenia è un'offesa per tutte le donne che hanno subito violenza da un uomo e hanno trovato il coraggio di accusarlo". "Alla vicina e a sua zia ha detto subito che era stato Alessio. E anche a me, quando sono corsa in ospedale, all'inizio ha detto: ‘È stato lui'. Poi ha cambiato versione, difendendo Alessio Mantineo anche in tv" ha ricordato la madre di Ylenia, concludendo: "Quando hanno arrestato il suo ex ha perso la testa, Ylenia rifiuta la realtà e da me non vuol sentire ragioni, non si rende conto di essere vittima di un rapporto violento. Gli psicologi la stanno aiutando, ma ci vorrà tempo".