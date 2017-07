In un piccolo villaggio della Cambogia, 12 anni fa nasceva il piccolo Uorn Sambath. Pochi giorni prima della sua venuta al mondo aveva sognato che un serpente sarebbe arrivato in casa per proteggere la famiglia. Tre mesi dopo, quando il piccoli Sambath era ancora in fasce, i coniugi avevano trovato un serpentello che si aggirava per le stanze. Il padre lo aveva preso e gettato nella spazzatura, ma qualche giorno dopo, lo stesso rettile era di nuovo in casa. Così i genitori del bimbo aveva deciso di tenerlo, ed ecco perché questa femmina di pitone, a cui è stato dato il nome di Chomran, è cresciuta insieme a Sambath.

I due sono praticamente inseparabili. Il serpente è lungo 6 metri e pesa 120 kg; basterebbero pochi istanti per stritolare il piccolo. Eppure né Sambath, né i suoi genitori sono spaventati. Il pitone si nutre principalmente di pollo e la famiglia di Uorn spende circa 25 euro a settimana per alimentarlo. “C'è un legame speciale tra loro. Il pitone era con mio figlio quando ha mosso i primi passi e hanno sempre dormito insieme" racconta il padre. "Non permetterò mai a nessuno di portarmelo via. Gli voglio troppo bene”, ha commentato invece il bambino.

Il pitone è sicuramente tra le specie più impressionanti al mondo per quanto riguarda i serpenti. Anche se non sono velenosi, sono ancora considerati tra i rettili più letali del Piante. Famigerate sono le modalità con cui cacciano, uccidono e poi divorano le loro prede. Proprio a causa di questa fama, nessuno penserebbe a loro come animali domestici. Tranne Sambath!