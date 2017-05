Un tornado ha distrutto tutto ciò che possedeva. Ma ora Ron Beltcher, di Barron County, nello Stato Usa del Wisconsin, ha potuto riabbracciare i suoi due amati cani in ospedale dove si trova ricoverato. Cocoa, un Huskey, e Taz, un volpino, hanno entrambi 15 anni. Belcher li ha descritti come suoi figli, evidenzia WEAU News. Martedì un tornado ha distrutto la casa dell’uomo, così come le abitazioni dei suoi vicini nel parco Prairie Late Estates, dove Ron vive. “Se penso a quello che è successo, mi viene da piangere. Abbiamo perso tutto” dice l’uomo dal Lakeview Medical Hospital dove è stato portato con le ossa rotte, una ferita alla testa e diverse lacerazioni su tutto il corpo.

Era convinto di aver perso anche i suoi due cani, quando ha avuto la bellissima sorpresa. Ciara Rockow, infermiera, ha appreso della sua storia e ha deciso di mettersi a cercare gli animali nella zona colpita dall’uragano. Alla fine ha scoperto che erano stati presi in custodia dall'associazione Chetek Animal Hospital. “È davvero soddisfacente aiutare un paziente a ritrovarsi con i suoi cani, soprattutto perché lui è impossibilitato. Ora può concentrarsi sul recupero fisico e non essere preoccupato per i suoi animali", ha detto Clara a WEAU. Ron dovrebbe riprendersi nel giro di 6/8 settimane, hanno spiegato dall’ospedale. "Sono vivi, entrambi. Questo è il dono di Dio, ed è l’unica cosa che mi fa stare bene in questo momento” ha detto l’uomo.