Allarme ad Amburgo, in Germania, dove nel pomeriggio di venerdì un uomo armato di coltello ha improvvisamente attaccato alcuni clienti di un supermarket della città sul fiume Elba causando almeno un morto e diversi feriti. Lo riferisce il giornale locale Bild citando fonti della polizia locale. Sul posto, infatti, dopo l'allerta sono subito accorsi numerosi agenti di polizia che avrebbero fermato l'aggressore.

L'uomo pare si sia dato alla fuga dopo l'attacco ma i poliziotti lo avrebbero raggiunto nei dintorni del luogo dell'agguato, arrestandolo. Sempre second la Bild, l'autore del reato sarebbe stato visto insanguinato e ammanettato in una macchina della polizia. La polizia lo avrebbe catturato a circa un isolato di distanza dal luogo dell'assalto. Sul posto son accorsi anche agenti dell'antiterrorismo e non è escluso possano esserci altre persone ricercate

Come dimostrano alcuni scatti diffusi su twitter, sul posto anche diverse ambulanze e un elicottero per assistere le persone colpite dall'aggressore. L'area è stata completamente circondata e isolata dalle forze dell'ordine che hanno anche fatto evacuare i locali pubblici nei pressi del supermercato. Al momento di ignora il motivo del gesto.