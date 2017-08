Al porto di Palermo le navi da crociera si prendono tutta l'acqua, e molte zone della città rimangono a secco. È successo nel capoluogo siciliano, dove l'azienda locale, l'Amap, ha fatto sapere che "I disservizi idrici che si sono manifestati in questi giorni, sono dovuti al prelievo di acqua da parte delle navi da crociera in transito a Palermo". E ha poi aggiunto che provvederà "A regolare il prelievo presso l'ente Porto in modo da ripristinare il regolare funzionamento del servizio idrico". Migliaia di passeggeri, trasportati dai giganti del mare che sbarcano in questi giorni, hanno assorbito le risorse idriche che servono normalmente a rifornire diversi immobili della città.

Questi disagi si aggiungono ai problemi a cui devono far fronte i quartieri più turistici della città, quelli vicino al mare: Partanna Mondello, Mondello, Valdesi, Addaura, Vergine Maria ed Arenella. In questo caso la causa sarebbero "Improrogabili lavori di manutenzione della rete idrica".